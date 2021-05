Genova – Era il 19 maggio del 1991, di 30 anni fa esatti, e la Sampdoria scriveva una pagina storica con la vittoria del campionato di Serie A. Genova – Era il 19 maggio del 1991, di 30 anni fa esatti, e la Sampdoria scriveva una pagina storica con la vittoria del campionato di Serie A. Quel giorno si giocava la partita contro il Lecce. In panchina sedeva Boskov, i gemelli del gol Mancini e Vialli facevano impazzire gli avversari ma tutti, da Cerezo a Lanna, da Pagliuca a Vierchwod, davano il massimo scendendo in campo e giocando ogni partita con concentrazione e tenacia.

Una giornata di festeggiamenti per il popolo blucerchiato, in ricordo dell’impresa della squadra di Mantovani, che vedrà il trofeo alzato dalla Sampdoria esposto fino alle 20 in piazza De Ferrari.

Chi lo vorrà, mantenendo le distanze di sicurezza e il distanziamento imposto dall’emergenza sanitaria, potrà avvicinarsi e scattare una foto insieme alla coppa.