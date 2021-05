Genova – Sono stati rimossi, per il week end, tutti i cantieri rimovibili presenti sulla rete ligure di Autostrade per l’Italia. L’operazione, che viene attuata anche per questo fine settimana in accordo con il Mims e la Regione Liguria, prevede l’impiego di circa 150 tecnici e viabili sulla rete per lo smontaggio di circa 20 cantieri di diverse tipologie.

Come concordato nella riunione tecnica tenutasi presso la Regione Liguria martedì scorso, il solo cantiere in galleria tra Pegli e Pra’ sulla A10 sarà ripristinato a partire dalle ore 22.00 di stasera, garantendo una corsia percorribile per senso di marcia fino a domenica alle ore 15.30, quando è prevista la chiusura del tratto tra Genova Aeroporto e Prà in direzione ponente, con uscita obbligatoria a Genova Aeroporto e con possibile rientro a Prà. In questo modo da domenica pomeriggio saranno garantite due corsie in direzione levante per agevolare il traffico di rientro dalla riviera verso la città dopo il fine settimana. La normale viabilità verrà ripristinata alle 6 di lunedì 24 maggio.

Sempre nella tarda serata di oggi si concluderanno i lavori in corso nella galleria Ranco sulla A10, in direzione Ventimiglia, tra Albisola e Savona, dove è in corso la finalizzazione di alcuni interventi tecnici di potenziamento della calotta che hanno richiesto tempi maggiori di intervento rispetto a quelli prevedibili prima dell’avvio delle attività. Nel pomeriggio, la viabilità sulla tratta resterà garantita attraverso lo scambio di carreggiata, attualmente installato, che consente il transito in entrambe le direzioni su una corsia per senso di marcia. La Direzione di Tronco di Genova di Autostrade per l’Italia ha già predisposto i necessari presìdi di viabilità per garantire la massima assistenza possibile agli utenti, in caso di code sulla tratta. Appena terminate le lavorazioni, entro la tarda serata odierna, il by- pass verrà disinstallato permettendo la percorribilità su entrambe le corsie durante l’intero fine settimana.

Come da programma dei lavori in corso, condiviso con il MIMS e gli Enti territoriali interessati, il cantiere nella galleria Ranco, verrà ripristinato alle 6.00 di lunedì 24 maggio.