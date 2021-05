Genova – Importavano grossi quantitativi di cocaina dalla Colombia e li facevano arrivare a Genova per poi distribuirla ad altri trafficanti.

La Polizia di Stato coordinata dalla Direzione Distrettuale della Procura di Genova sta eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di nove persone di origine sudamericana responsabili di importazioni in Italia di cocaina proveniente dalla Colombia.

I dettagli dell’operazione saranno forniti con il comunicato stampa che verrà divulgato nel corso della mattinata.