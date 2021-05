Genova – Una colonna di fumo che si alza dal tetto di un condominio in via Ayroli, tra San Fruttuoso e Marassi e le sirene dei vigili del fuoco.

Momenti di paura, in serata, per un incendio divampato per cause ancora da accertare sul tetto di un edificio.

Il fumo è stato notato da diversi punti della città e le chiamate ai vigili del fuoco sono state numerose.

I pompieri si sono precipitati sul posto insieme alle forze dell’ordine e ad una ambulanza ma fortunatamente non ci sono feriti.

Le operazioni di spegnimento sono durate meno di un’ora e poi la bonifica e i primi rilievi per accertare le cause del rogo.