Genova – Ancora indagini, nel carcere di Marassi, per la morte di un detenuto di 46 anni che si sarebbe tolto la vita in cella.

Emanuele Polizzi, 46 anni, si sarebbe impiccato nell’antibagno della sua cella, approfittando di un momento di distrazione dei compagni di cella che non avrebbero sentito nulla.

Circostanze piuttosto particolari che hanno spinto le forze dell’ordine a investigare sul suicidio.

Polizzi era in carcere da due anni per una rapina violenta in una sala giochi di via Bologna in cui avrebbe colpito con violenza il titolare per farsi consegnare il denaro.

Per il fatto era stato recentemente condannato a 10 anni di reclusione e subito dopo sarebbe caduto in un profondo stato di depressione.

E forse proprio la depressione ha indotto l’uomo a togliersi la vita anche se le circostanze del suicidio appaiono “sospette”.

Gli inquirenti ascolteranno tutti i possibili testimoni e i familiari.