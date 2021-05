Genova – Non è esclusa l’origine dolosa per l’incendio che in questi minuti sta riguardando un cassonetto in via Gianelli, a Quinto.

Alcuni presenti sulla zona hanno notato il fumo uscire dal contenitore dei rifiuti e in pochi istanti le fiamme alzarsi.

Subito la chiamata ai Vigili del Fuoco che stanno accorrendo sul posto.

Nelle prossime ore si cercherà di capire quali siano state le cause che hanno portato al divampare delle fiamme.

Al momento non è esclusa alcuna ipotesi.