Genova – E’ morto per le conseguenze di una brutta polmonite da coronavirus il 77enne non vax che aveva rifiutato il vaccino anti covid insieme alla moglie per poi ammalarsi insieme a lei.

L’uomo era stato ricoverato all’ospedale San Martino insieme alla consorte e di loro aveva parlato il direttore della Clinica di Malattie infettive, il virologo Matteo Bassetti.

Una scelta, quella di rifiutare la vaccinazione, che era stata criticata da Bassetti proprio per il rischio a cui i due si esponevano in una fascia di età piuttosto critica proprio per la malattia e i suoi esiti fatali.

La notizia del ricovero dei due aveva infiammato i social e le discussioni tra pro e contro i vaccini e le opposte posizioni avevano scatenato un vivace dibattito ma anche vere e campagne di minacce e insulti per il medico in prima linea contro il coronavirus già da un anno e mezzo.

Critiche pesanti motivate dalla “libertà” di scelta che Bassetti non condivide e che è tornato a criticare dal suo profilo Facebook proprio nel dare notizia del decesso dell’uomo.

“Si è trattato del primo decesso di un paziente che aveva deliberatamente rifiutato il vaccino per Covid avvenuto al Policlinico San Martino – ha spiegato Matteo Bassetti – Rifiutare oggi il vaccino per il Covid equivale a mettere a rischio la nostra vita”.

“Chi è oggi contro il vaccino per il Covid – ha scritto Bassetti – non solo è contro la scienza , ma è soprattutto contro la propria salute e quella delle persone che abbiamo intorno.

Il vaccino salva la vita. Non dimentichiamolo”.