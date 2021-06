Genova – Ha impennato alla ripartenza da un semaforo, proseguendo a forte velocità con una ruota sola ma accanto a lui si trovavano gli agenti della Polizia Locale in borghese che lo hanno raggiunto e multato.

E’ accaduto questa mattina a Multedo.

Gli agenti di una pattuglia del Reparto Pronto Intervento, in servizio in borghese e a bordo di un motociclo senza livree, erano fermi al semaforo di via Multedo.

In attesa della luce verde, i poliziotti sono stati affiancati da un motociclista a bordo di una potente moto giapponese che, allo scattare della luce verde, è partito a tutta velocità.

Il centauro spericolato ha impennato e ha proseguito per diversi metri a forte velocità e su una ruota sola.

Gli agenti sono subito partiti all’inseguimento e hanno raggiunto il motociclista, che ha continuato a mantenere una velocità eccessiva, solo al successivo semaforo rosso, all’altezza di viale Villa Gavotti

Una volta qualificati, gli agenti lo hanno fermato contestandogli una serie di infrazioni che vanno dalla guida a velocità pericolosa, al sollevamento della ruota anteriore che, oltre alle sanzioni pecuniarie, comportano anche la detrazione di 5 punti e 60 giorni di fermo del motociclo.

Mentre contestavano le infrazioni, gli agenti sono stati raggiunti da altri motociclisti e pedoni che avevano assistito alla folle condotta e che hanno espresso soddisfazione per l’operato della pattuglia.