Genova – Altri tre giorni di chiusure anticipate, la sera, per la Metropolitana a causa di lavori di manutenzione.

AMT informa infatti che, nelle serate di martedì 8, mercoledì 9 e giovedì 10 giugno è prevista la chiusura anticipata della metropolitana.

Il programma dei lavori della prossima settimana prevede la verifica semestrale sulla linea di contatto, le attività inerenti la nuova scala mobile a Sarzano ed interventi in galleria.

Le ultime partenze saranno alle ore 21.10 da Brin per Brignole e alle ore 21.17 da Brignole per Brin. Il collegamento serale con la Valpolcevera è garantito dalla linea 9 (Caricamento – Brin – Pontedecimo).

AMT informa anche che i lavori in metropolitana devono svolgersi senza la circolazione dei treni e in un arco temporale adeguato, che non sia compreso solo tra la mezzanotte e le 4 del mattino; per questo motivo la metro chiude alcune sere anticipatamente per permettere lo svolgimento dei lavori in sicurezza.