Genova – Si amplia il parco mezzi della Polizia Locale di Genova che si arricchisce di sei nuovi motocicli concessi in comodato d’uso da Honda.

La consegna dei veicoli è avvenuta questa mattina in una cerimonia che si è svolta in piazza De Ferrari e che ha visto la partecipazione dell’assessore alla sicurezza e Polizia Locale del Comune di Genova Giorgio Viale, dell’assessore regionale alla sicurezza Andrea Benvenuti e del comandante della Polizia Locale di Genova Gian Lica Giurato.

I mezzi concessi sono due motocicli Honda 500 come quelli già attualmente in servizio, e quattro scooter che saranno destinati all’attività di servizio e di controllo del centro storico e in ambiti urbani.

Grazie all’accordo stipulato dalla Polizia Locale genovese con Honda Motor Europe LTD – Italia attraverso la concessionaria cittadina, i mezzi sono stati consegnati con la formula del comodato gratuito.

L’assessore alla sicurezza del Comune Giorgio Viale ha spiegato: “La consegna ‘ufficiale’ è un’occasione per sottolineare una best practice su cui la Polizia Locale sta particolarmente puntando: dotare il Corpo di veicoli nuovi senza costi per l’Amministrazione. Ringrazio Honda, dunque, per averci messo a disposizione questi veicoli. So per certo che stanno messi a dura prova, vista la conformazione particolare della nostra città, ma soprattutto, cosa ancora più importante, che saranno al servizio della comunità”.

Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha voluto sottolineare “il ruolo svolto dalla Polizia Locale per la promozione del sistema integrato di sicurezza della città e di tutto il territorio regionale. Per questo abbiamo istituito il 3 maggio di ogni anno la giornata regionale dedicata a tutti gli agenti che svolgono questo lavoro: a tutti loro rivolgiamo il nostro ringraziamento per l’impegno quotidiano a tutela dei nostri cittadini, in costante sinergia con le Forze dell’ordine”.

Gli fa eco l’assessore Benveduti che ha aggiunto: “La sicurezza cittadina e la tutela del bene pubblico sono obiettivi primari delle amministrazioni comunali e regionali. La consegna di questi nuovi motocicli al Corpo genovese va ad ampliare il parco mezzi della Polizia Locale, che recentemente, grazie all’intervento di Regione Liguria, ha beneficiato dell’acquisizione e dell’allestimento di un’unità mobile ad uso di ufficio itinerante, oltreché la dotazione di un veicolo per il trasporto di unità cinofile. Ci auspichiamo che questi provvedimenti possano consentire agli agenti di operare con maggiore mobilità e flessibilità durante le attività di pattugliamento, controllo e intervento”.

Il Parco veicoli della Polizia Locale genovese ammonta attualmente a 225 mezzi, di cui 97 autovetture con livrea e 40 autovetture senza livrea, 68 motocicli con livrea e 18 senza livrea, un autocarro e un ciclomotore.

Una curiosità: il corpo conserva ancora due veicoli euro 0 non per usi di servizio, ma per memoria storica. Si tratta di una Moto Guzzi T5 in servizio oltre 40 anni fa per i motociclisti di sezione, e una vespa PX anch’essa in servizio circa 40 di anni fa per il servizio notifiche.