Genova – Controlli serrati da parte della Polizia Locale per contrastare la guida in stato di ebbrezza che ogni anno in Italia è la causa del 30/35% degli incidenti mortali.

In 11 giorni di controlli, nelle giornate del 21-22 maggio e in quelle dal 28 maggio al 6 giugno, sono state impegnate 15 pattuglie per un totale di 1.547 test effettuati tra piazzale Kennedy, corso Saffi, via D’Annunzio, corso Italia, via di Francia, via Merano e lungobisagno Istria, tra le 20 e l’una di notte.

21 le sanzioni amministrative, 29 quelle penali, con concentrazione di alcol nel sangue superiore a 0,81 grammi/litro.

Per i 21 colpiti dalle sanzioni amministrative, sarà corrisposta una multa da 543 euro a 2.170 euro, il ritiro immediato della patente con conseguente sospensione tra 3 a 6 mesi e la decurtazione di 10 punti.

Per i 24 che sono stati sorpresi con un tasso di alcol nel sangue superiore a 0,81, è prevista una sanzione penale con multe da 800 a 3.200 euro e l’arresto fino a 6 mesi, il ritiro immediato della patente con conseguente sospensione da 6 mesi a un anno o l’eventuale revoca in caso di reiterazione nel biennio o nel caso in cui il conducente provochi un incidente stradale. Anche in questo caso, è prevista la decurtazione di 10 punti.

Cinque persone sono state trovate con un tasso alcolemico nel sangue superiore a 1,5 grammi/litro.

Per loro è prevista una multa da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da sei mesi a un anno, il ritiro immediato della patente per la sospensione da uno a due anni, 10 punti sulla patente e il sequestro del mezzo se il conducente è anche proprietario del veicolo.

Ritirate anche quattro patenti a minori di 21 anni, neopatentati e conducenti professionali che devono essere ad alcol 0.

I controlli della Locale hanno permesso di accertare anche 11 sanzioni per l’inosservanza dell’orario del coprifuoco dalle 23.00 e ulteriori 51 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, 2 sanzioni per ubriachezza manifesta e una sanzione per pubblica bestemmia.

Durante i controlli non è mancato chi ha tentato di scappare.

E’ il caso di un giovane a bordo di un’auto che stava percorrendo corso Italia in direzione levante e che, alla vista delle pattuglie, ha fermato l’auto una trentina di metri prima degli operatori per scappare in direzione via Rimassa.

Gli agenti, visto quanto stava accadendo, si sono subito lanciati all’inseguimento, fermandolo in corso Torino.

Subito è stato chiaro lo stato di alterazione del giovane e hanno condotto gli accertamenti etilometrici.

Il ragazzo è risultato ubriaco e nella fascia tra 0.8 e 1.5, aggravati dal suo status di neo patentato che prevede il regime di alcol zero.

Il ragazzo è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alto e gli stata ritirata la patente.

Trattandosi di un neopatentato il giudice potrà decidere per un’ammenda da 1.066,67 a 4.800 euro e arresto fino a 9 mesi. Rischia anche la sospensione della patente da 8 mesi ad 1 anno e mezzo.