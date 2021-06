Genova – Si trova ricoverata in Terapia Intensiva all’ospedale San Martino di Genova la 34enne di Savona che ieri, dopo aver accusato un malore sul posto di lavoro, è andata al pronto soccorso del policlinico vista anche la recente vaccinazione anti Covid-19 a cui si era sottoposta lo scorso 27 maggio ad Alassio.

Lo ha fatto sapere la Direzione dell’ospedale aggiungendo che questa notte la 34enne è stata sottoposta a fibrinolisi di alcuni trombi presenti nella parte venosa del circolo epatico con buoni risultati.

“Attualmente la paziente è ricoverata in Terapia Intensiva in respiro spontaneo. E’ in terapia anticoagulante e verrà sottoposta a precauzionali indagini agiografiche del circolo cerebrale. Permanendo la situazione di basso livello ematico di piastrine nel sangue, la paziente necessita di monitoraggio presso la Terapia Intensiva.