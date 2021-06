Genova – Ha investito due persone e poi è scappato l’uomo di 29 anni denunciato dagli agenti della Polizia Locale per fuga e omissione di soccorso.

E’ accaduto ieri sera in via Buranello, a Sampierdarena, all’altezza dell’incrocio con via Gioberti.

Il 29enne in sella al suo scooter, con a bordo anche un passeggero, ha travolto un uomo e una donna. Sono state le telecamere di sorveglianza presenti in città che hanno permesso agli uomini del reparto Giudiziaria della Locale di risalire alla targa del veicolo, di proprietà di una 59enne.

A guidare il mezzo, però, era un uomo più giovane, per questo i sospetti si sono concentrati sul figlio dell’uomo. Contattato dai poliziotti tramite la madre, il 29enne si è presentato al comando di piazza Ortiz con il suo scooter, a cui mancavano esattamente dei frammenti rinvenuti sul luogo dell’incidente.

Per lui è scattata la denuncia, mentre la posizione del passeggero è ancora al vagli dell’Autorità Giudiziaria.

I due investiti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi.