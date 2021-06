Genova – Niente mascherine all’aperto dal 15 luglio.

Sembra questa l’ipotesi del Governo Draghi che potrebbe eliminare l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto dalla metà del mese prossimo.

Una data definita realistica anche dal ministro della Salute Speranza, se il quadro epidemiologico italiano manterrà un continuo calo e se la campagna vaccinale continuerà a viaggiare a grandi passi per raggiungere il prima possibile l’80% degli immunizzati.

La mascherina si potrà non indossare negli spostamenti ma dovrà essere un presidio da tenere “sempre in tasca” e da indossare nel caso in cui ci si trovi in luoghi affollati o in ambienti chiusi.

Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, dalle pagine di Repubblica, riassume così: “Tutti gli studi ci dicono che in una situazione epidemiologica sotto controllo come in Italia, la possibilità di contagio all’aperto con la metà della popolazione vaccinata almeno con la prima dose è quasi nulla”.

Sileri ha poi ricordato: “Non dobbiamo dimenticare che la mascherina resterà un accessorio da portare sempre con noi perché determinate situazioni, in fila dal gelataio o allo stadio, per non correre rischi dovremo essere pronti a indossarla”.