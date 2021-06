Ventimiglia – Saranno celebrati tra poco, alle 15.30, nella cattedrale di Ventimiglia Alta i funerali di Sharon Micheletti, la donna di 30 anni uccisa a colpi di arma da fuoco dall’ex compagno che la minacciava da tempo sui social senza che nessuno sia intervenuto per salvarla.

Parenti e amici di Sharon si riuniranno nel dolore e nella rabbia per una morte che poteva e doveva essere evitata.

Domenica 13 giugno, Sharon Micheletti si trovava in auto in via Tenda a Ventimiglia quando l’ex Antonio Vicari, appassionato di armi e con i social pieni di rabbia e di foto che lo ritraggono armato sino ai denti, le ha sparato dal finestrino dell’auto per poi togliersi la vita.

I funerali del killer si terranno invece in forma privata per poi trasferire la salma in Francia per la cremazione.

Indagini ancora in corso per stabilire chi abbia fornito a Vicari la pistola che ha poi usato per l’omicidio – suicidio mentre non si placano le proteste per i mancati controlli che potevano evitare l’ennesima tragedia con vittima una donna che aveva deciso di lasciare il compagno scatenandone la rabbia.