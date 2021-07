Genova – E’ stato riaperto poco dopo le 12.30 il tratto dell’autostrada A10 Genova – Ventimiglia compreso tra Pra’ e Pegli, in direzione di Genova, chiuso questa mattina per l’incendio che ha interessato un tir nella galleria San Paolo della Croce.

Attualmente, sul luogo dell’incidente, si circa a una sola corsia con scambio di carreggiata e sono segnalati 11 chilometri di coda tra Varazze e Pra’; 5 i chilometri di incolonnamento tra Masone e il bivio con la A10, in direzione sud.

Al momento rimangono chiuse l’entrata di Genova Pra’ verso Genova e l’uscita di Genova Pegli provenendo da Savona.

Agli utenti provenienti da Ventimiglia e diretti verso Genova si consiglia di immettersi in A6 verso Torino, quindi prendere l’A21 verso Alessandria, dopodiché percorrendo l’A26 verso sud e la diramazione Predosa-Bettole per immettersi in A7 in direzione Genova.

Agli utenti che viaggiano in A26 , provenienti da Nord e diretti verso Genova, si consiglia di immettersi sulla diramazione Predosa-Bettole, quindi in A7 in direzione di Genova.