Cairo Montenotte (Savona) – Un grave incidente è costato la vita a un 17enne di Millesimo che nel pomeriggio di ieri, per cause ancora da accertare, si è scontrato violentemente contro un’auto.

Lo schianto è avvenuto poco dopo le 15 sulla Provinciale 29 a Cairo Montenotte.

Il ragazzo, in sella alla sua moto, si è scontrato contro un’auto, una Lancia Musa, che si muoveva in direzione opposta.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno fatto il possibile per salvare la vita del giovane ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Municipale e i Carabinieri di Cairo che hanno effettuato i rilievi del caso e si occuperanno di stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.