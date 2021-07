Genova – Giocatori, staff e dirigenti della UC Sampdoria si sono sottoposti a vaccinazione presso il Padiglione 3 dell’ospedale San Martino. Accompagnati dal dottor Amedeo Baldari e con il capitano Fabio Quagliarella a guidare il gruppo, la delegazione è stata presa in carico dal team di Igiene diretto dal professor Icardi.

Entrambe le squadre genovesi chiuderanno il ciclo vaccinale nella prima settimana di agosto, sempre presso il Policlinico, tenendo presente che già diversi tesserati delle rispettive hanno già portato a termine l’iter.

Il Policlinico San Martino ringrazia la Sampdoria, che ha voluto dare l’esempio rendendo noto pubblicamente il suo orientamento verso la vaccinazione e per la disponibilità palesata nei confronti di medici, infermieri e oss dedicati da mesi alla vaccinazione, omaggiati di maglie e gadget, in segno di ringraziamento per il lavoro svolto durante tutti i mesi emergenziali.