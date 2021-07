Genova – Una via della città intitolata all’Associazione Gigi Ghirotti. Il riconoscimento è stato concesso dal Comune all’associazione che aiuta i malati terminali e con gravi sofferenze. La via scelta è quella a doppio senso di marcia adiacente ai giardini dell’Acquasola, nel tratto finale di viale IV Novembre e la confluenza con largo XII Ottobre. All’intitolazione ha partecipato il vicesindaco di Genova Massimo Nicolò che ha portato i saluti del sindaco Marco Bucci e della giunta e ha ringraziato “tutti i medici, infermieri e i volontari dell’associazione che quotidianamente svolgono un servizio di straordinaria importanza per i malati e le loro famiglie”.

L’associazione è stata fondata nel 1984 dal professor Franco Henriquet per lo studio, la terapia del dolore e le cure palliative con l’obiettivo di dare inizio a un servizio di assistenza domiciliare ai malati di tumore.

Alla cerimonia sono intervenuti, oltre al vicesindaco Nicolò e al professor Henriquet: il presidente del Municipio I Centro Est Andrea Carratù, il consigliere delegato della Città Metropolitana Stefano Anzalone, l’assessore alle Pari opportunità di Regione Liguria Simona Ferro. Presente anche l’assessore comunale al Turismo Laura Gaggero.

In allegato, alcune foto della cerimonia di intitolazione.