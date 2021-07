Tre serate “open”, senza necessità di prenotazione, per effettuare la prima o la seconda vaccinazione con farmaco Pfizer o Moderna, in 5 hub della Liguria.

Sono in programma per questa sera, giovedì e venerdì (21,22, 23 luglio) nei cinque principali hub della Liguria a Genova, Imperia, Savona, Chiavari e alla Spezia tre “Open Night” ad accesso libero, senza prenotazione.

“Le tre serate, tutte ad accesso diretto, sono rivolte sia a chi deve ancora vaccinarsi per effettuare la prima dose con richiamo a 21 giorni per Pfizer e a 28 giorni per Moderna, sia a chi deve completare il ciclo con la seconda dose – ha spiegato il presidente di Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti -. Durante le tre open night sarà quindi possibile effettuare, senza prenotazione, la prima dose del vaccino Pfizer o anticipare la seconda dose, a condizione che siano sempre rispettati i tempi di somministrazione raccomandati dal ministero della Salute. In particolare, sarà possibile effettuare le seconde dosi di Pfizer se la prima dose è stata fatta almeno 21 giorni prima (fino ad un massimo di 42 giorni), Moderna se la prima è stata fatta almeno 28 giorni prima (fino ad un massimo di 42 giorni) o effettuare la vaccinazione eterologa. Infatti le persone con meno di 60 anni che abbiano fatto AstraZeneca potranno anticipare la seconda dose con Pfizer/Moderna se hanno ricevuto la prima da almeno 8 settimane (fino ad un massimo di 12 settimane). Questa settimana abbiamo oltre 80.000 prenotazioni di vaccini anti covid, al netto delle tre open night di mercoledì, giovedì e venerdì, per cui riteniamo di raggiungere quota 90.000 somministrazioni, che è sostanzialmente il target assegnato alla Liguria dalla struttura commissariale”.

– In Asl1 le vaccinazioni verranno effettuate (dalle ore 19 alle ore 22) mercoledì al Palafiori di Sanremo, giovedì al Palasalute di Imperia e venerdì a Palabigauda a Camporosso;

– in Asl2 si svolgeranno al Terminal Crociere di Savona (dalle ore 20 alle ore 23);

– in Asl3 (dalle ore 19 alle ore 22) all’Hub della Fiera del Mare;

– in Asl 4 (dalle ore 19 alle ore 22) all’ Auditorium San Francesco Chiavari;

– in Asl5 (dalle ore 19 alle ore 22) mercoledì al Fitram della Spezia, giovedì a San Bartolomeo a Sarzana, venerdì a Levanto.