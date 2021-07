Genova – Si è introdotto in un mobilificio di via Pendola, a San Fruttuoso, per rubare oggetti di valore, è stato sorpreso dalla titolare ma era intenzionato a “finire il lavoro” permettendo agli agenti della Polizia di Stato di arrestarlo.

E’ accaduto ieri pomeriggio.

L’uomo, un 49enne pluripregiudicato, ha approfittato della pausa pranzo della titolare di un mobilificio per introdursi nel negozio e rovistare negli uffici cercando qualcosa di valore.

La donna, inaspettatamente, è tornata prima del previsto sorprendendo il ladro che ancora stava rovistando all’interno.

Spaventata, uscita e ha chiamato la Polizia, arrivata sul posto in pochi minuti.

Il ladro, intento a finire quanto iniziato, è stato sorpreso dagli agenti che lo hanno bloccato all’uscita del negozio con in mando due computer portatili e un cavo dell’alimentazione portati via dall’ufficio.

Durante il controllo è stato trovato in possesso di un cacciavite, un cutter con quattro lame, un bisturi e un tagliaunghie, tutti strumenti utilizzati per forzare la porta d’ingresso del mobilificio.

Dopo aver riconsegnato la refurtiva alla legittima proprietaria, i poliziotti hanno accompagnato il 49enne, arrestato per il reato di tentato furto e denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate, in Questura dove è stato trattenuto in attesa del giudizio per direttissima previsto per la mattinata odierna.