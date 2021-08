Bordighera – Quando ha visto due ragazzi in difficoltà che non riuscivano a tornare a riva si è gettato tra le onde proibitive e li ha messi in salvo ma poi ha rischiato di annegare. Ha rischiato grosso il bagnino che ieri si è lanciato in mare per salvare la vita a due ragazzi che si erano tuffati nonostante la bandiera rossa che indica il divieto di balneazione per mare mosso.

Il giovane ha visto i due in difficoltà e si è subito tuffato per aiutarli.

Dopo aver nuotato tra le onde sino a raggiungerli, li ha sostenuti sino a riva dove altri bagnanti li hanno soccorsi e messi in salvo ma poi è stato a sua volta messo in difficoltà dalla forte corrente e dalla fatica e ha rischiato di annegare.

Fortunatamente una persona presente lo ha aiutato consentendogli di tornare a riva pur in condizioni non ottimali.

In elicottero è stato trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dove i medici hanno riscontrato un principio di annegamento.

Le autorità tornano ad invitare a non fare il bagno in presenza di bandiera rossa esposta sulla spiaggia.