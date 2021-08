La Spezia – Ha visto del fumo che usciva dal vano motore ed ha subito fermato l’auto riuscendo a mettersi in salvo prima che la vettura venisse avvolta dalle fiamme.

Momenti di paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, in via Carducci, a La Spezia, per l’incendio improvviso di una vettura.

L’auto procedeva sul raccordo autostradale in direzione La Spezia, quando ha improvvisamente preso Fuoco.

Il conducente fortunatamente è riuscito a fermare l’auto e ad allontanarsi dopo aver chiamato i soccorsi e sul posto è arrivata rapidamente una squadra dei vigili del fuoco che ha velocemente spento le fiamme ed avviato i primi rilievi per identifcare le cause del rogo.

(foto Archivio)