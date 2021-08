La Spezia – La polizia stradale raffoza i controlli per scongiurare gli incidenti e le cosiddette “stragi del sabato sera”.

Le verifiche sono state intensificati nel periodo estivo, in virtù dell’aumento del traffico di veicoli nelle strade della nostra provincia e delle persone, tra cui molti turisti, che si riversano soprattutto nelle zone del centro cittadino, dove di recente si è assistito ad una ripresa della movida notturna.

Lo scorso fine settimana la polizia stradale ha controllato 14 veicoli e 27 persone. A seguito dei controlli effettuati due conducenti, entrambi residenti nella provincia di La Spezia, sono risultati positivi al test etilometrico.

Il primo, un giovane di anni 26, risultato positivo con valore pari a 0,69 g/l che, ai sensi dell’art.186 co 2 lett. a) del Codice della Strada, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa ed il ritiro della patente di guida per la sospensione.

Il secondo, un uomo di anni 43, con valore pari a 2,28 g/l, valore ben quattro volte superiore al limite consentito per legge, pari a 0,50 g/l. L’uomo veniva, quindi, denunciato all’Autorità Giudiziaria con il ritiro immediato della patente e la contestuale detrazione di 10 punti.