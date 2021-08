Genova – Un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato quest’oggi in località Granara, a Montoggio, nell’entroterra di Genova.

Qui, per cause che sono in fase di accertamento, un 25enne è caduto da un tetto rovinando a terra violentemente e procurandosi diverse lesioni tra cui un importante trauma cranico.

Immediato l’allarme e l’arrivo sul posto dei sanitari del 118 che hanno soccorso l’uomo, trasportato poi all’ospedale San Martino di Genova in elisoccorso dei Vigili del Fuoco in gravissime condizioni.

Al momento non si hanno ulteriori aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.