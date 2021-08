Genova – Aggredito e rapinato in pieno giorno a Borgo Incrociati, vicino alla stazione ferroviaria di Brignole. E’ successo in pieno giorno ad un 16enne che è stato affrontato da malintenzionati che gli hanno chiesto di consegnare lo zaino e il portafogli e, al suo rifiuto, lo hanno picchiato selvaggiamente per poi derubarlo.

Il ragazzo si è fatto medicare all’ospedale San Martino e poi ha denunciato l’aggressione alla polizia che ha subito avviato le indagini per identificare gli autori dell’aggressione.

Da tempo, nella zona di Borgo Incrociati, si segnalano episodi più o meno gravi di micro criminalità e la presenza di persone dedite al consumo smodato di alcol e droga e che si spostano dai bar della zona a piazza Manzoni, sede del locale Municipio e giardini frequentati da bambini, non rassicura certo residenti e commercianti.