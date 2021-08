Camogli – Si è gettato in mare insieme alla comitiva di scout con la quale era arrivato in Liguria ma non è più riemerso. Tragedia, ieri pomeriggio, nella zona di Punta Chiappa, nel comune di Camogli.

Un ventenne di Lemo, in Lombardia, è morto dopo essersi tuffato in mare con gli amici del gruppo scout del quale faceva parte e con il quale era in gita in Liguria.

Il ragazzo, Manuel Perez, si è tuffato in mare con gli amici ed ha iniziato a nuotare ma poi è scomparso. Sono stati gli stessi compagni del gruppo ad accorgersi della sua scomparsa ed hanno subito chiamato i soccorsi mentre altri cercavano disperatamente di ritrovarlo.

Il corpo del giovane è stato trovato alcune ore dopo dai sommozzatori del nucleo subacquei dei vigili del Fuoco. Purtroppo ormai non c’era più nulla da fare.

Probabilmente il ragazzo è stato stroncato da un improvviso malore.

Sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.