Genova – Doveva partire ieri sera alle 21,30 per Palermo ma è rimasta in porto per tutta la notte la nave traghetto Excellent della GNV. I passeggeri hanno ricevuto la comunicazione solo a notte fonda e il fermo sarebbe dovuto a “problemi tecnici” riscontrati dalla Guardia Costiera ma non meglio precisati.

Comprensibile lo sconcerto dei passeggeri che dovrebbero essere a metà del viaggio – la traversata verso la Sicilia dura 22 ore circa – ed invece si sono risvegliati ancora nel porto di partenza.

Molte le proteste e le rinunce ma la nave è ancora ferma e potrebbe partire entro la fine della mattinata ma non prima che vengano chiariti i problemi con la Capitaneria.

Il ritardo nella partenza del traghetto potrebbe avere conseguenze anche sulle altre partenze dei traghetti poiché la nave, ovviamente, occupa una postazione di attracco e partenza che potrebbe dover essere utilizzata da altre navi.