Aosta – E’ stata trovata morta Marta Lovotti, la turista genovese di 47 anni dispersa in Valtournenche.

La donna era dispersa nella zona della Becca d’Aran e di lei si erano perse le tracce la sera prima.

A lanciare l’allarme erano stati ieri sera i parenti della 47enne che, non vedendola tornare e non riuscendo a mettersi in contatto con la donna, hanno allertato i soccorsi.

Da subito le squadre via terra del Soccorso Alpino e dei Vigili del Fuoco hanno battuto i sentieri della zona e questa mattina si è alzato in volo anche l’elicottero per supportare la ricerca.

Questa mattina l’avvistamento del corpo: la donna sarebbe caduta in un dirupo ripotando ferite mortali.