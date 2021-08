Genova – E’ finita con la denuncia di tre persone la violenta lite avvenuta su un autobus che percorreva via dei Ciclamini a Quarto Alta, nel levate cittadino, e scoppiata a causa del mancato uso delle mascherine.

Due giovani sono saliti a bordo del mezzo senza mascherina e un passeggero di 58 anni ha chiesto di indossarle e al rifiuto dei due ragazzi di 18 e 19 anni li ha affrontati a male parole.

I due hanno risposto agli insulti ed in breve, sul mezzo, l’atmosfera si è fatta incandescente tanto che il conducente ha fermato il mezzo e ha chiamato la polizia.

Gli agenti hanno identificato i passeggeri e li ha denunciati per interruzione di servizio pubblico.

Ai due giovani trovati senza mascherina è arrivata anche la sanzione da 400 euro.