La Spezia – Restano gravi, in ospedale, le condizioni dell’uomo coinvolto ieri sera in un grave incidente avvenuto a Ripa di Vezzano.

Per cause ancora da accertare l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote che guidava finendo contro un muro.

Nell’impatto il centauro ha riportato ferite gravi ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine che hanno avviato indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Al momento non risultano coinvolti altri veicoli e a causare l’incidente potrebbe essere stato un malore o la velocità eccessiva.