Genova – E’ stato visto in difficoltà mentre trascinava un trolley molto pesante ma, alla richiesta da parte degli agenti della Locale di mostrare i documenti, è scappato lasciando la valigia colma di capi ed etichette di marchi di moda molto noti tutti “taroccati”.

E’ accaduto nei giorni scorsi nel Centro Storico di Genova.

Gli agenti del nucleo Antidegrado del Reparto Sicurezza Urbana della Polizia Locale hanno notato un uomo che trascinava una valigia con difficoltà tra vico inferiore di Sant’Antonio e via Gramsci.

Insospettiti, gli uomini della Locale si sono avvicinati e hanno chiesto i documenti all’uomo con la valigia che in un primo momento ha fatto finta di cercarli nelle tasche per poi darsi alla fuga con uno scatto improvviso, abbandonando il trolley.

I poliziotti si sono lanciati all’inseguimento per circa 400 metri, fino in via del Campo, dove l’uomo in fuga ha fatto perdere le proprie tracce.

La valigia, sequestrata, è stata aperta e all’interno conteneva 354 tra capi ed etichette contraffatte di marche quali Vuitton, Converse, Gucci, Ralph Lauren, Hermes, K-Way, del tutto simili a quelli originali con tanto di certificati di autenticità e confezioni e verosimilmente destinati alla vendita abusiva a prezzi piuttosto elevati.

Tra i pezzi sequestrati molte etichette destinate alla contraffazione di altri oggetti.