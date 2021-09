Cisano sul Neva – Sono ripresi all’alba gli interventi anti incendio con aerei canadair ed elicotteri specializzati per domare il rogo che da ieri brucia i boschi di Cisano sul Neva, nel savonese.

In queste ore è in attività un Canadair e due elicotteri regionali. A terra una cinquantina fra volontari e Vigili del Fuoco. In arrivo secondo Canadair