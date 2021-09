Genova – E’ andato ad aprire l’edicola in via Boselli, nell’elegante quartiere di Albaro, ed ha trovato il locale forzato. Brutto inizio di giornata per un edicolante che ha scoperto che, nella notte, ignoti hanno manomesso la porta dell’edicola e sono entrati rubando blocchetti di biglietti del bus e un computer portatile.

All’uomo non è rimasto che chiamare la polizia e denunciare il furto.