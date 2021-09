Genova – Ha osato un pò troppo anche per il proverbiale equilibrio dei gatti ed è caduto dall’ottavo piano restando “in bilico” sulla tenda da sole del piano di sotto. Salvataggio da brividi, ieri pomeriggio, nella zona di Teglia, nel quartiere genovese di Rivarolo, per un gatto scivolato dal poggiolo dell’appartamento in cui abita.

I proprietari, vedendolo in equlibrio precario nel vuoto, hanno chiamato i vigili del fuoco che sono subito accorsi per salvarlo.

E’ successo in via Barchetta e i pompieri hanno dovuto muoversi con molta cautela per raggiungere l’animale.

Mentre uno faceva da sicura con il retino, altri due della squadra, in piedi sul davanzale, sono riusciti a recuperare la bestiola consegnandola sana e salva alla spaventata proprietaria