Genova – Fermato per un controllo dalla polizia locale ha fatto scendere dall’auto il pittbull e lo ha aizzato contro gli agenti dopo averli insultati e minacciati.

E’ successo nella mattina di oggi ad una pattuglia dell’Unità territoriale Centro Ovest-Valpolcevera.

Gli agenti hanno fermato un’autovettura per un’infrazione al Codice della Strada. Il passeggero del mezzo è sceso dal veicolo con un pitbull al guinzaglio e ha aizzato il grosso cane contro gli operatori.

Nonostante fosse stato inviato a tenere a bada l’animale, l’uomo non ha desistito dal suo intento e ha, inoltre, minacciato e apostrofato con frasi oltraggiose la pattuglia.

Sarà segnalato all’Autorità Giudiziaria per violenza e minacce a pubblico ufficiale e rifiuto di generalità.