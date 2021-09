Alassio dichiara guerra ai rifiuti sulle spiagge e domenica 19 settembre, a partire dal celebre molo, i volontari di Alassio Wave Walking, la sezione Marcia Acquatica del Circolo Nautico Al Mare di Alassio, in sinergia con Decathlon Albenga e il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Alassio, si faranno promotori della tappa alassina della giornata mondiale della pulizia del pianeta.

L’evento internazionale si prefigge l’obiettivo di far partecipare alla “più grande azione civica positiva che il mondo abbia mai visto. L’obiettivo è ripulire il mondo dai rifiuti e mantenerlo pulito attraverso il “keep it clean plan”, il piano di riduzione dei rifiuti globale” (World clean up).

L’Alassio Wave Walking CNAM da sempre impegnata in azioni invernali di pulizia del litorale e raccolta plastica, ha accolto con entusiasmo l’iniziativa, che, collocandosi in un periodo ancora di apertura del turismo balneare per Alassio, vedrà una realizzazione simbolica, concentrandosi in particolare sui tratti di spiaggia libera.

A tutti coloro che parteciperanno verrà consegnato un gadget eco-ideato a ricordo della tappa. L’appuntamento per le iscrizioni e la consegna del gadget è alle 9.45 sul Molo di Alassio.