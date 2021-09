Genova – Grave incidente sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Varazze e il bivio con la A26 Voltri – Gravellona Toce. Intorno alle 10 un mezzo pesante ed un furgoncino si sono scontrati per cause ancora da accertare e il furgone ha avuto la peggio.

Il conducente del veicolo è rimasto intrappolato nel furgone e sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarlo dalle lamiere accartocciate.

L’uomo ha riportato alcune gravi ferite ed è stato trasportato dall’ambulanza del 118 in ospedale.

Sul posto si è formata una coda di oltre 5 km in direzione Genova.

Pesanti i disagi anche all’intersezione con la A26 Voltri – Gravellona Toce.