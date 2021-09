Genova – Hai mai pensato che anche i veicoli che puliscono le tue strade possono rispettare l’ambiente? E’ proprio da questo concetto semplice che ha preso il via il road show “Puliamo La tua Piazza”.

L’11esima tappa sarà ospitata da Genova che, nella centralissima e storica piazza Matteotti dalle 10 alle 13 presenterà ai cittadini i nuovi e innovativi veicoli industriali elettrici per l’igiene urbana.

Arrivano in Italia, e li introduce la società fiorentina Gorent, che, insieme a Renault Trucks Italia e ad altri Partner, li presenta ai cittadini in un tour eco-sostenibile per 100 piazze della Penisola. Lo show “Puliamo La tua Piazza” è stato ideato dalla società fiorentina Gorent, in collaborazione con Renault Trucks Italia, per diffondere nel Paese i valori della mobilità sostenibile e la ricerca di un nuovo concetto di benessere sociale.

Dopo Firenze, Lucca, Roma, Napoli, Bari, Ancona, Milano, Venaria, Piazzola sul Brenta e Bressanone, approda in terra ligure l’appuntamento di sensibilizzazione ambientale e transizione energetica, con la presentazione di nuovi mezzi elettrici che porteranno importanti novità nella vivibilità delle città e nella qualità della vita dei cittadini.

I mezzi presentati nel tour sono tutti veicoli elettrici di ultimissima generazione:

• Renault Trucks Italia, il primo compattatore grande elettrico introdotto in Italia;

• Aebi Schmidt;

• Exelentia con il brand Goupil;

• GreenG.

Questo è l’inizio di una vera e propria “rivoluzione green” verso la mobilità elettrica anche nell’ambito dei servizi di raccolta per ridurre le emissioni inquinanti e migliorare la qualità dell’ambiente. La riduzione delle emissioni inquinanti (CO2, NOx, ecc.) è una priorità non più rinviabile, e l’azienda si adegua anche alle nuove disposizioni normative che molte città italiane stanno adottando.

Tra gli interventi: Matteo Campora, Assessore ai Trasporti, Mobilità Integrata, Ambiente, Rifiuti, Animali, Energia; Furio Fabbri Presidente e AD di Gorent; Pierre Sirolli AD di Renault Trucks Italia e Pietro Pongiglione, Presidente Amiu Genova.

Il Presidente e Amministratore delegato di Gorent S.p.A, Furio Fabbri dichiara: “Preserviamo la salute dell’ambiente e delle persone e, come facilitatori della Transizione Energetica, nel Gruppo Gorent rivolgiamo lo sguardo a combattere quello che da sempre consideriamo il rifiuto principe nemico della salute: le emissioni di CO2. Per dirigerci verso un futuro davvero sostenibile, lavorando sui territori, ci impegniamo su progetti importanti dal punto di vista ambientale, che sono da portare all’attenzione del pubblico”. Il presidente prosegue: “Riteniamo quindi prioritario parlare ai cittadini, valorizzare i nostri clienti e coinvolgere le persone sensibili all’ambiente nei nostri progetti. Di fatto, operiamo con scelte concrete, come l’utilizzo di veicoli industriali elettrici. La prospettiva di mercato va nella direzione della scomparsa del motore termico in 5 anni: siamo i primi a percorre una strada già pronta”.

Pierre Sirolli, Amministratore Delegato di Renault Trucks Italia, dice: “Le scelte che facciamo oggi definiscono il mondo in cui viviamo domani. Da produttore responsabile, dobbiamo considerare, in tutte le nostre azioni, come ridurre l’impatto climatico, utilizzare al meglio le risorse del mondo e condurre il business in modo più responsabile. I veicoli elettrici sono una pietra angolare della nostra strategia e abbiamo la chiara ambizione di diventare leader in questo settore. Puntiamo ad una penetrazione di vendita dei veicoli elettrici ad un livello del 10% dei nostri volumi totali nel 2025, del 35% nel 2030 con l’ambizione complessiva di essere al 100% senza combustibili fossili a livello di flotta in esercizio nel 2050. Dal 2019, Renault Trucks è al fianco dei Clienti con la Gamma di veicoli Z.E. (Zero Emission), 100% elettrici su misura, con PTT da 3,1 t a 26 t e autonomia fino a 400 km. Una gamma completa per rispondere alle esigenze della distribuzione urbana, dell’edilizia e dell’igiene urbana. Siamo orgogliosi di essere Main Partner dell’evento Puliamo la tua Piazza. Il roadshow sarà un primo passo concreto verso questa transizione energetica nel settore dell’igiene urbana, permettendo a tutti di toccare con mano il nuovo Renault Trucks D Wide Z.E. e di conoscere da vicino la qualità e l’efficienza del veicolo elettrico”

Dopo la tappa nel capoluogo ligure, “Puliamo La Tua Piazza” proseguirà in Romagna a Faenza il 1 ottobre per riprendere poi nella primavera 2022 con tappe in Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Emilia Romagna, Veneto e Trentino.

Il Gruppo GO GREEN, composto da Gorent e Eco.Energy, è un player europeo nei servizi per l’igiene ambientale da oltre 20 anni si occupa di economia circolare con, al suo interno, due anime societarie sinergiche. Gorent S.p.A, la prima realtà italiana a proporre la formula del noleggio per i veicoli dedicati ai servizi di igiene urbana, con la più grande flotta in Italia e filiali in Spagna, Francia, Lituania e Polonia, e Eco.Energy S.p.A, attiva nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti e leader. Col brand Olly, nella raccolta e riciclo di oli alimentari esausti.