Genova – Sono 19 le classi liguri in quarantena.

A cinque giorni dall’inizio del nuovo anno scolastico, su tutto il territorio regionale già 19 classi, di istituti di ogni ordine e grado, risultano essere in isolamento.

Sette le classi in quarantena in provincia di Imperia con 95 persone, tra studenti e professori, isolate a casa.

Tre le classi in quarantena nel territorio della Asl 2 di Savona.

Cinque, invece, le classi in quarantena a Genova, tra cui una dell’istituto Nautico di Camogli; infine, quattro classi dello spezzino: due in un asilo, una alle elementari e una terza media con due professori isolati.

Una situazione che ha costretto alla riattivazione della Dad, la Didattica a distanza adottata all’inizio della pandemia, a marzo 2020.

Gli alunni delle classi in quarantena potranno tornare a scuola solo dopo un tampone negativo ma il rientro non è fissato per tutti lo stesso giorno. Chi è vaccinato, infatti, potrà rientrare a scuola in presenza dopo sette giorni e con tampone negativo, gli altri dovranno attendere 10 giorni prima di poter nuovamente tornare in aula.