Genova – Grave incidente, fortunatamente senza feriti, ieri sera, in corso Europa, nella zona di Quarto. Per cause ancora da accertare un mezzo dell’AMIU si è ribaltato su un fianco all’altezza della farmacia Europa, in direzione levante.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e delle forze dell’ordine ma all’arrivo il conducente del mezzo era già uscito da solo dal veicolo e non presentava particolari ferite.

Il personale del 118 lo ha comunque visitato ed ha deciso il trasferimento in ospedale per gli accertamenti del caso.

In corso le indagini per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Non risulterebbero coinvolti altri veicoli.