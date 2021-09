Genova – Un tubo della rete idrica che si rompe e una parte di Castelletto resta senz’acqua. Brutto risveglio per molte famiglie dell’elegante quartiere collinare di Genova. Dai rubinetti non esce acqua a causa di una grossa perdita in una tubazione di corso Firenze.

Il guasto è stato scoperto all’alba di oggi da alcuni passanti che hanno segnalato lo scorrere d’acqua che fuoriusciva dal terreno.

Sul posto sono accorsi i tecnici IREN e le squadre di riparazione che stanno cercando di individuare il punto esatto della rottura per poi avviare le riparazioni.

Rubinetti a secco nella zona ancora per qualche ora salvo complicazioni dovute alla sostituzione della tubatura danneggiata.