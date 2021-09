Genova – Un forte temporale si sta abbattendo sulla città accompagnato da fulmini e da abbondanti precipitazioni, specie nella zona della Valbisagno.

Alle 6 di questa mattina è scattato lo stato di allerta arancione per maltempo.

Lo stato di emergenza proseguirà, salvo modifiche, sino alle 15 per poi trasformarsi in gialla (più lieve).

Dopo un’ora di pausa precipitativa, alle ore 7.00 si sono riattivate le precipitazioni in forma maggiormente organizzata, segnatamente sui quartieri di ponente della città.

Si è impostata una linea di convergenza in asse con la Val Polcevera responsabile della ripresa delle precipitazioni.

Nell’ultima ora si sono registrati accumuli significativi fino a 45 mm in alta Val Polcevera (Pontedecimo) e 26 mm in Val Varenna.

Ancora tendenzialmente asciutti i quartieri di Levante e quelli dell’estremo ponente.