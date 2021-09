Genova – Il forte temporale che sta interessando la città sta provocando disagi nella zona della ValBisagno dove sono molte le segnalazioni di strade allagate per le forti precipitazioni.

La situazione più problematica nella zona di via Adamoli, a Molassana, all’altezza dei campi sportivi del Ligorna.

Le auto faticano a passare e ci sono pozze d’acqua che arrivano alla portiera.

Sul posto stanno accorrendo i mezzi di soccorso e si consiglia di percorrere via Molassana e via Struppa.