Genova – E’ stato sorpreso a sfrecciare a bordo di un monopattino truccato, toccando gli 80 chilometri all’ora l’uomo denunciato dagli agenti della Polizia Locale dopo un inseguimento per le vie di Sampierdarena e Cornigliano.

Tutto è iniziato in via Peragostini quando gli uomini della Locale hanno notato il monopattino di grosse dimensioni e, sospettando non fosse a norma di legge, si sono mossi per raggiungere il mezzo.

Una volta affiancato, all’altezza di via Mantovani, gli agenti hanno intimato l’alt ma il conducente del monopattino, invece di fermarsi, ha accelerato arrivando a 80 km/h.

Immediato l’inseguimento a sirene spiegate mentre l’uomo a bordo del monopattino ha iniziato a muoversi a zig zag tra le auto; l’inseguito ha poi svoltato improvvisamente in via Ronderò, percorrendola contromano a tutta velocità e creando non pochi pericoli per i presenti.

L’inseguimento è proseguito in via Molteni, poi in via Avio e nuovamente in via Pacinotti dove, non senza difficoltà, gli agenti sono riusciti a fermare l’uomo.

Una volta identificato, all’uomo sono stati contestati i verbali per le violazioni commesse e per lui è scattata la denuncia per resistenza.

Il monopattino è stato sequestrato per accertamenti sul motore; gli uffici della Motorizzazione hanno accertato che il mezzo era stato modificato rispetto alle caratteristiche tecniche della casa costruttrice. Visti gli esiti, il mezzo è stato sequestrato ai fini della confisca, come previsto dal Codice della Strada.