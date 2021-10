Genova – Autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce riaperta dopo la chiusura di ieri causata da una frana che ha ostruito la carreggiata.

Lo comunica con una nota Autostrade per l’Italia.

Resta chiusa l’entrata del casello di Masone

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A10 Genova-Savona ed Ovada in direzione di Gravellona Toce, chiuso in precedenza a causa di uno smottamento, dovuto alle forti precipitazioni che stanno interessando la zona, che si è verificato al km 22 in prossimità della galleria Broglio.

Riaperto, in direzione di Genova, anche il tratto tra il bivio per la Diramazione Predosa Bettole e l’allacciamento con la A10 Genova-Savona. Sul luogo dell’evento è presente il personale di Autostrade per l’Italia.