Genova – Non accenna a migliorare il traffico in Valbisagno, fortemente rallentato dal cantiere allestito al casello di Genova Est per uno smottamento che si è verificato vicino alla rampa di accesso dell’autostrada.

Sul posto è stato istituito il senso unico alternato regolato da un semaforo che gestisce anche lo scambio di carreggiata.

Oltre ai disagi autostradali, il cantiere ha completamente paralizzato la viabilità della Valbisagno.

Dalle prime ore di questa mattina, chi si trova a transitare nella zona con i mezzi deve fare i conti con lunghe code e traffico a passo d’uomo.