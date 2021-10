Genova – “I pazienti scontenti dell’organizzazione e dei servizi dello studio medico, del personale o dei dottori sono invitati a trovare altri studi medici più consoni alle loro necessità”. E’ il testo di un cartello che sarebbe esposto da qualche giorno in uno studio medico della zona di Quarto e che sta scatenando roventi polemiche sulle pagine social del quartiere.

La comunicazione sarebbe infatti arrivata a seguito di lamentele dei pazienti sull’organizzazione dello studio medico e alcune “incomprensioni” con il personale impiegato.

Invece di cercare di comprendere la natura delle criticità e tentare di risolverle, nella sala di attesa dello studio – dove lavorano sia medici privati che medici convenzionati con la Asl – è apparso il cartello che ha fatto infuriare i pazienti e scatenato la denuncia sui social.

Una protesta che, se davvero il cartello è stato posizionato in bella mostra nella sala di attesa, potrebbe avere conseguenze da parte di Asl e Ordine dei Medici.

Tutti sanno bene che non è facile trovare “un altro” Studio medico per la convenzione Asl e per “spostarsi” occorre una trafila non sempre agevole, specie per persone anziane.

Questo potrebbe suscitare il sospetto che il cartello sia una sorta di “o mangi la minestra…” davvero inaccettabile per chi della professione medica ha fatto la sua vocazione.

L’assenza di elementi utili a riconoscere lo Studio medico – citato nel cartello ma volutamente omesso dalla Redazione – lascia anche, però aperta l’ipotesi di un “brutto scherzo” e per questo si invitano i segnalatori a fornire altro e più completo materiale.