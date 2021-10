Genova – “Andremo a trovare il sindaco”. Lo avevano annunciato il giorno dello sciopero e manterranno la promessa oggi i ragazzi del centro sociale Terra di Nessuno scacciati dalla loro sede storica al Lagaccio.

Questo pomeriggio proveranno ad incontrare il sindaco Marco Bucci per chiedere notizie dei progetti per l’area sgomberata “per esigenze pubbliche” Il presidio prenderà il via alle 16.00 davanti a Palazzo Tursi per chiedere nuovi spazi in cui sistemare il centro sociale Terra di Nessuno.

L’iniziativa è stata lanciata via social del centro sociale, sgomberato venerdì mattina.

“Oggi alle ore 16.00 – si legge sulla pagina Facebook del TdN – siamo in presidio sotto il Comune in via Garibaldi a urlare che il Terra di Nessuno senza spazio non può stare! Ci tolgono gli spazi, ci prendiamo le strade!”.

Prevista presenza massiccia di forze dell’ordine e non e’ chiaro se il sindaco Bucci riceverà o meno i manifestanti