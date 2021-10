Genova – Da questa mattina presto è iniziato lo sgombero del centro sociale Terra di Nessuno.

Gli agenti della Polizia Locale insieme agli uomini della Digos e ai poliziotti del reparto mobile sono arrivati nello stabile di via Bartolomeo Bianco, nel quartiere del Lagaccio, per dare il via alle operazioni di sgombero della struttura.

Dalla pagina Facebook del TdN si moltiplicano gli appelli per esprimere dissenso allo sgombero tramite un presidio sul posto.

L’operazione di sgombero partita questa mattina è stata al centro di un dibattito durato diversi anni.

Dopo l’ordine di rilascio di Palazzo Tursi che chiedeva lo sgombero dei locali per poter far nascere nella struttura una nuova isola ecologica, il Terra di Nessuno aveva deciso di ricorrere al Tar.

A gennaio di quest’anno, il Tribunale ha dato ragione al Comune imponendo lo sfratto del centro sociale.

Da oltre 25 anni il centro sociale è protagonista della vita culturale e sociale di una parte della città.

Da sempre punto di ritrovo per i giovani per gli eventi culturali, per i concerti e per i dibattiti, il TdN è stato spesso osteggiato da una schiera di residenti che accusavano gli schiamazzi notturni di chi il centro sociale lo frequentava.